對於有一份台北市長選情最新民調顯示，蔣萬安支持度為31.9%，陳時中則為26.2%，黃珊珊24.8%，還有17.1%未決定。有媒體詢問衛福部長陳時中有什麼看法？陳時中回應，「你們去關心其他人的選情，這邊就關心疫情」！

根據《CNEWS匯流民調》於日前所公布的台北市長選舉最新民調顯示，蔣萬安支持度為31.9%，陳時中則為26.2%，黃珊珊24.8%，還有17.1%未決定。

該民調是CNEWS匯流新聞網委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為5月11至12日晚間，調查對象為戶籍在台北市，年滿20歲的一般民眾，共計完成1,100個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，為正負3.0個百分點。

針對該份台北市長選舉最新民調，有媒體記者於今（21）日在疫情記者會中詢問衛福部長陳時中有何看法？陳時中回應，「你們去關心其他人的選情，這邊就關心疫情」！