防疫保單之亂愈演愈烈，朝野立委連番炮轟保險業者跟金管會。民進黨台北市議員王世堅認為，政府應該出面監督保險業者，務必針對保單進行理賠；對於保險局長施瓊華日前表示，輕症居家照護是否按照用藥等級理賠，由業者自行決定，王世堅則怒嗆她胡說八道、不負責任，若再亂講話就應該叫她下台。

王世堅20日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，現在各行各業，尤其旅遊、餐飲，碰到近乎毀滅式的災難，政府要趕快紓困。行政院這周宣布，房貸、車貸到期的可以延到明年六月，下個月要申報的稅金，免稅額應該提高，政府不分中央、地方，應該降租降稅、延租延稅。

針對保單的問題，王世堅認為，政府一定要出來監督，務必理賠。王世堅估算，若以國內金融業去年獲利9500億元，800萬張防疫保單，3成的人可能染疫，每張保單賠4萬5千元來算，理賠金額大概是1000億元左右，不但賠得起，也應當賠。

王世堅指出，行政院長蘇貞昌說，保險業應該要理賠。但第一線的金管會保險局長施瓊華竟然說，要不要理賠，交由業者自行決定，王世堅痛批，這樣的說法近乎胡說八道、不負責任，「她的上級也應該出來指正她」。

王世堅說，保險局站在第一線直接監督保險業者，希望她不要再亂講話，「否則應該叫她下台」。政府有責任、有義務監督保險業者理賠到底，且現在已經更改標準，隔離理賠金有將近7、800億不用賠，而理賠金額下降，政府更應該監督到底。