您的餐點已獲救！外送箱「破洞又超歪」 騎士1舉網讚爆

這城市又少了一個挨餓的人！1名外送員日前被發現機車外送箱在路中傾斜，甚至有1個明顯開口，裡頭餐點可能隨時掉出，所幸外送員停等紅燈時，後方1名騎士好心上前提醒，外送員才趕緊下車喬正箱子，網友笑說、「謝謝你救我的晚餐」、「謝謝你，救餐超人」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前上傳1段影片，1名外送員機車後方的外送箱在半路整個傾倒，最外側的拉鏈也沒有關上，箱子後方出現1個大開口，食物幾乎可以從開口掉出，而等紅燈的外送員竟全然不知，直到被後方另名騎士看見。

外送員被發現外送箱在路中傾斜，有1個明顯開口，餐點可能隨時掉出，所幸停等紅燈時，後方1名騎士好心上前提醒，外送員才趕緊下車喬正箱子。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片中，該名外送員後方的騎士發現傾倒又有開口的外送箱後，主動騎到外送員旁邊輕拍提醒，外送員這才在路中臨停機車，起身到後方喬正外送箱，但該外送箱疑似只用魔鬼氈黏上，外送員也只是稍微喬正箱子，讓不少網友認為應該之後還是很可能掉出食物。

網友留言「這城市又少了一個挨餓的人，感謝這位熱心人」、「謝謝你救我的晚餐」、「謝謝你，救餐超人」、「台灣人的日常生活就是那麼如此，讚啦」、「哈哈真的很常送完忘記關，如果送完大箱還有夾單餐點真的會飛走」、「熊貓很多貪圖方便的司機，故意不把外送箱完整蓋上，只是為了省開關那幾秒的時間」。