國內疫情嚴峻導致醫療量能吃緊，第一線醫護人員更是苦不堪言，一名女護理師發文表示，他們堅守崗位不幸確診，換來的卻是各單位及長官們的撻伐及獵巫，讓她十分無奈。此外，警衛、往生室、清潔消毒人員在疫情之下也同樣辛苦，卻被大眾遺忘，讓她不禁感嘆，「有多少人為我們感到惋惜？」

一名女護理師在臉書社團「匿名公社」發文表示，疫情爆發至今也2年了，然而這段期間內，沒確診的他們不僅要面對永無止盡的支援及訓誡，每天還被長官打小報告，說沒有保持1.5公尺距離，讓她相當無奈。

她接著說，疫情延燒使單位內好幾個戰友陸續確診，沒想到各單位和長官間竟出現獵巫行動，讓她相當不解，醫護人員堅守2年，大家都認為理所當然，但當醫護人員穿著隔離衣忙得滿身大汗依然確診時，換來的卻是一陣陣的撻伐及獵巫，「實在是為了大家感到不值得」。

她也感嘆，疫情期間辛苦的不只是醫護人員，警衛、往生室、清潔消毒人員也同樣辛苦，卻在這波疫情之下被遺忘，尤其警衛們每天控管進出醫院的人，不僅要面對家屬們抓狂的控訴，還要背負被視為防疫破口的壓力，不禁質疑，「有多少人為我們感到惋惜？」

最後她提到，看著戰友一個個倒下，讓她感到無助、遺憾，「好希望自己能做點什麼…」。對此，網友們紛紛為她加油打氣，另有人回應，「小病不要跑急診，就是對他們來說最大的幫助了」。