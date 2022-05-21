《空軍雜誌》（Air Force Magazine）20日報導，擔當美國空軍下一代戰略轟炸機、準備接替B-2和B-1B任務的B-21「突襲者」（Raider），近期傳出壞消息；空軍發言人承認，B-21計畫出現約6個月的延宕，預計2023年才能進行首飛。

根據報導，一名美國空軍發言人承認，在該軍種的最新計畫中，B-21將於2023年才進行首飛，強調是否首飛由實際資料與成果決定，與事前訂定的時程表無關，將確保該型機完成準備後才會實施。

《空軍雜誌》指出，美國近期面臨供應鏈吃緊和勞工不足等問題，包括T-7A「紅鷹」（Red Hawk）高教機在內的多個項目都因此出現延誤。但這名發言人並未詳述B-21延宕的原因，僅稱計畫成本、時程與表現仍在工程與製造發展（EMD）階段的規定範圍內。

B-21最早計畫於2021年12月首飛，後來延期到2022年中期，如今卻又推遲至2023年。不過美國空軍與國防業界消息人士告訴《空軍雜誌》，首架B-21仍有望於今年內出廠。

美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）去年才誇讚B-21計畫執行良好，無論時程或預算都按計畫進行，與過去20年以來，美軍多項航空機、水面艦、地面車輛計畫「可怕」的研發過程完全不同。

美國空軍預計於2023至2027財年間花費近200億美元（約新台幣5945億元）製造B-21，另還會提供約120億美元（約新台幣3570億元）的研發資金。該型機的製造地點為加州棕櫚谷（Palmdale）美國空軍第42號廠區（Air Force Plant 42），測試地點預計是同樣位於加州的愛德華空軍基地（Edwards AFB）。