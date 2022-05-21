富邦悍將21日作客桃園，與樂天桃猿展開3連戰，在陳鴻文6局無失分帶領，投手群聯手壓制「暴力猿」，以7比0聯手完封對手，拿下2連勝，這也是富邦本季首次嚐到連勝滋味，陳鴻文拿下生涯第50勝。

陳鴻文用112球投6局，僅被敲4支零星安打，投出3次三振、1保送，沒有失分，接替登場的王尉永、張耿豪、岳少華、陳冠勳都力保不失，賞給暫居上半季龍頭的桃猿9顆「鴨蛋」。

投手有好表現，打線也給予火力支援，2局上1出局後，張進德內野安打上壘，陳真內野滾地球造成三壘手守備失誤，葉竹軒敲安助隊先馳得點，王勝偉再補上1安，富邦單局攻下3分。

5局上富邦攻勢再起，莊韋恩、董子恩、申皓瑋連續3支二壘安打助隊再添2分，也將比數擴大至5分差，最終就以x分差獲勝，富邦拿下2連勝，也讓桃猿吞下2連敗。

本季改披桃猿戰袍的索沙第1場先發就是面對前東家，繳出6.2局失1分好投，拿下本季首勝，今天再度面對富邦，卻遭前隊友狙擊，先發6局被敲7支安打，投出3次三振、1保送，失掉5分中僅2責失，吞下本季首敗。