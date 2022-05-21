桃園市推廣原鄉部落觀光，今年度在復興區推出「部落山水輕旅行」行程，將有6大遊程供遊客選擇，今日率先釋出其中4組行程，包括療癒、農事、文化及農特產主題，報名平台預估6月上線。

疫情期間，許多民眾出遊皆選擇到大自然走走，桃市府原住民族行政局規畫部落山水輕旅行，今配合桃園繡球花季，為輕旅行揭開序幕。原民局長林日龍表示，疫情下身心俱疲的民眾，可在防疫期間保有適切休閒活動，到此享受放鬆時光。

原民局產業發展科說明遊程規畫，將推出6條觀光路線，報名平台預估6月底前上架，活動將一路持續至11月30日，民眾可至活動粉絲專頁留下資訊，會在第一時間收到通知，可把握機會報名。

目前活動費用未定案，但已先公布4條遊程，產發科指出，包括療癒主題的「河那灣冥想之旅」單日遊，遊客到部落經過祈福儀式，聆聽原鄉導覽，跟著瑜伽老師引導釋放壓力；農事主題「霞雲坪山林生態藝起遊」2日行程，體驗設置狩獵陷阱、製作泰雅竹餐具及小米麻糬DIY等。

文化主題「桃園躍動溪口情」單日遊則會前往溪口小米基地，進行部落深度導覽，嚐鮮部落風味餐和體驗搗小米；農特產主題「來桃園跟我們一起七桃」，帶領遊客到拉拉山採水蜜桃，吃拉拉山風味餐，羅浮泰雅溫泉公園泡足湯，最後以小烏來天空步道作結，實際行程依照活動單位公告為準。

產發科也提到，部落山水輕旅行與部落合作並舉行共識會議，協助提升觀光資源，盼藉此推動整體原鄉地區觀光產業發展。