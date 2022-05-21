蘇有朋昔和吳奇隆、陳志朋組成「小虎隊」出道，演過不少膾炙人口影視作品，更演而優則導，演藝事業跨足不少領域，近日他上陸綜《了不起舞社》，卻被網友截圖影射整形崩壞，讓他本人親上火線澄清，並曬出「未P」影片為證。
其實，蘇有朋2月獻唱北京冬奧主題曲時，就被指發福腫一圈，之後加入《了不起舞社》，又被網友發現胖了，當時他也回應「胖瘦自如，不勞費心」，並附上九宮格哽圖，用逗趣表情暗指自己身材自己會看著辦，
最近，又有網友拿他在《了不起舞社》畫面，影射他整形崩壞，還表示「不可能認得出是他」、「到底是整容失敗，還是真的胖了啊，我不能接受」，對此，蘇有朋工作室也做出回應，表示他在錄製初期，確實因為作息錯亂，導致水腫，現已調整好，並曬出視頻為證。
蘇有朋工作室聲明：
導演蘇有朋近日錄製綜藝《了不起舞社》被截圖影射整形崩壞，工作室誠心希望在這個疫情多難的時刻，大家多些良善好好生活，不要譁眾取寵、浪費公眾資源。
致媒體：
了不起舞社節目錄製初期，確實因為隔離，作息錯亂身體不適，導致水腫狀態不佳。現早已調整至營業狀態，視頻為證。惡劣媒體舊聞請勿不經查證轉發。請善良！不勝感激！
蘇有朋
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