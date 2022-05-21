1名女駕駛日前開賓士車發生爆胎，整圈輪胎竟應聲脫落、剩下輪框，女駕駛稱當初買賓士車以為安全性高，如今卻發生輪胎飛出，讓她喊「我不懂車子」；其他網友認為是爆胎後，女駕駛仍繼續開，導致胎壁承受極大拉扯脫落，罵女駕駛沒有安全意識還怪賓士。

該名女駕駛在臉書「爆怨公社」發文抱怨，她日前在路中發生意外，駕駛的賓士車疑似遭鐵釘刺穿，「整個胎皮」竟脫離輪框飛出，照片中輪胎外圈相當完整地整圈脫落，掉落在轎車一旁，而近照還能看見1跟針狀物刺穿輪胎，讓該女駕駛相當傻眼。

女駕駛開賓士車發生爆胎，整圈輪胎竟應聲脫落、剩下輪框，女駕駛稱當初買賓士車以為安全性高，如今卻發生輪胎飛出，讓她喊「我不懂車子」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

女駕駛說「我不懂車子，想說賓士車安全性高，但不懂怎麼會這樣！」問說輪胎遭刺按理說應該慢慢洩氣，不理解為何會整塊胎皮滾出去；其他網友紛紛痛批女駕駛毫無安全概念，認為應該是釘子導致胎壓不足，女駕駛又沒發覺硬開，導致輪胎壁承受極大拉扯脫落，橡膠老化也是問題之一。

網友分析原因「完全沒氣還繼續開，然後就被輪框切開胎皮了」、「輪胎洩氣了 繼續行，使胎壁碾壓磨損，自然就破一圈然後脫落了」、「胎壁金屬疲勞」、「安全性自主脫離系統」；也有不少人痛批女駕駛根本不是賓士車問題，「刺到輪胎會洩氣，刺到腦子會如何」、「三寶沒自覺又愛開車，開壞了才再怪東怪西」。