黃仲崑（左起）、葉璦菱、魏蔓、李玉璽為《花甲少年趣旅行》當起一日導遊。（華視提供）

華視本周六5／21即將播出全台唯一、跨世代明星的旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，首集邀請到黃仲崑、葉璦菱、李玉璽、魏蔓，當起一日導遊，從規劃景點到美食推薦都注入他們的觀點，整個節目增添不少故事性與生命力，在完全沒有set的情況下用最純然的心情去感受最自然的大地。

首集先從魏蔓當起導遊並規劃第一趟行程，帶著2位花甲與1位少年在山林中漫步尋訪私密瀑布景點「神山瀑布」，現場看到這樣的美景葉璦菱不禁地讚嘆：「這個山谷真的令我覺得很美！」

而首次參與實境節目秀的她說：「其實兒子ØZI也覺得旅遊實境秀非常適合我。因為他知道這兩年因為疫情，我無法出國旅遊。因此我去了不少國內的民宿和旅遊景點，正好可以利用這次機會好好介紹給大家！」被問到是否有機會與ØZI一同參加此節目？她則回說：「恐怕有點難，ØZI工作很忙，很難有時間。」

一日導遊輪到鋼鐵大叔黃仲崑接棒，他安排一趟反璞歸真之旅，探索台灣最美秘境「老七佳部落」。問到是否會因節目有限的預算而導致行程上安排有困難？他則笑著回說：「那個地方其實不用花什麼錢，因為沒水、沒電、沒網路，甚至與外界完全聯繫不到，是需要涉水才能到的桃花源境。」

也因為在沒有科技冷漠的影響之下才能和彼此來趟深度的心靈之旅，讓觀眾看到最真實的一面。他也坦承不太喜歡都市的人擠人，自己比較常花時間待在大自然裡。雖然已到花甲年齡，但因為常常接觸大自然覺得自己依舊保持著完美的心態與體態，因此他也自嘲是「最年輕的阿伯！」

這趟五天的旅程下來，黃仲崑自豪地說：「四個不一樣的點，他們都認為最有感覺得地方就是我帶他們去的部落。」葉璦菱也認同並說：「『屏東排灣族石板屋聚落』是列入世界文化遺產潛力點之一，一般人其實很難到此部落旅遊，這次可以到達『老七佳部落』實屬難得。」

而部落的生活卻讓那2位對於大自然比較不熟悉的年輕人，在沒有現代化的設備下顯得有些不知所措，好險有２位花甲明星分別承擔起爸爸、媽媽的角色，也讓旅程更加順利。黃仲崑笑說：「其實年紀大了自然容易扮演起爸爸的角色，而葉璦菱就像媽媽很喜歡盯著大家做事，反觀我比較習慣讓孩子自己去嘗試、學習。」《花甲少年趣旅行》21日起每周六晚間8點在華視播出。