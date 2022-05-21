中共黨媒《人民日報》用戶端報導，北京市公安局副局長潘緒宏21日在北京市新冠疫控第341場記者會指出，中國鐵建紀委14日通報了中鐵11局3公司聚集性疫情問責處理情況，公安機關依法對相關違法犯罪線索立案偵查。初步查明，中鐵十一局三公司某專案乙方64歲劉姓施工負責人等4人，涉嫌隱瞞、編造行程，致25工人有20人確診，另900多人被隔離，北京警方已刑事立案，依妨害傳染病防治罪嫌偵辦。

潘緒宏說明劉姓男子主要涉嫌違法犯罪事實：

一是明知屬於封控地區風險人員，隱瞞行程前往他處居住。2021年9月以來，劉某帶領所轄工人，共同租住在房山區閻村鎮吳莊村。5月4日6時，劉某組織24名工人前往海澱區某工地施工。9時許，劉某得知吳莊村被封控，與其上級負責人鄒某（男，30歲）商議後，帶領工人前往海澱區金泰之家酒店西直門店，隱瞞封控地區行程、並作出虛假承諾，於18時入住該旅店。

二是蓄意編造虛假行程，違規解除健康寶彈窗。5月5日起，劉嫌等人陸續出現健康寶彈窗3。按照北京市疫情防控規定，出現彈窗3是指可能與京內外風險地區、點位、人員等有時空關聯，如人員在京，應立即向居住社區、村報告，填寫核驗行程申請表，並視情採取集中或居家隔離等措施。

劉某明知房山租住地已被封控，先後安排8名工人前往金泰之家旅店所在社區，隱瞞行程、編造虛假居住史，並簽署承諾書申請解除彈窗。6日、7日，劉嫌又通過租住在大興區的朋友許某（男，49歲），請託房東孫某（男，60歲）出面，向村委會謊稱租戶身分，為劉某等15人申請解除彈窗。因社區、村工作人員審核把關不規範、不到位，致使上述人員彈窗被違規解除。

三是多次跨區活動，造成疫情擴散傳播重大風險。劉某等人明知來自封控地區、健康寶彈窗、存在感染風險情況下，6日、7日，多次在大興區棗林村及周邊購物、加油；7日，劉嫌又前往豐台區岳各莊批發市場附近租房，未果後，帶領工人於12時入住海澱區福華鴻源酒店；8日，劉嫌再次前往岳各莊批發市場多個攤位購物。9日，劉嫌等人核酸檢測陽性，後被轉至定點醫院治療。

縱觀劉嫌等人行為，使本應被隔離管控的風險人員，在社會面長時間、大範圍跨區活動。目前，劉嫌等25人中，20人確診，造成至少21處點位被封控、900餘人被隔離。劉嫌、鄒某、許某、孫某已被公安機關刑事立案偵查。同時，對案件調查過程中發現的相關單位和人員疫情防控履責不到位問題，紀檢監察部門正依紀依規開展問責調查。