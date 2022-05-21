味全龍在5局下突破中信兄弟先發投手象魔力，郭天信打回追平分，「大師兄」林智勝再補上超前安，雖然比賽尾聲被對手追到1分差，好在終結者伍鐸成功化解滿壘危機，以7比6險勝。

受到疫情影響的龍隊，近期傷兵陸續歸隊，今天再迎回野手郭天信、李凱威、石翔宇、拿莫・伊漾及投手王維中、林子昱，林子昱先發4局失1分，王維中中繼2局失2分，此役龍隊失掉6分皆非責失。

賽後總教練葉君璋認為，林子昱染疫後復出首戰雖然狀況還不到太好，但控球不錯，王維中則是球速還未達最佳，接下來王維中仍會繼續在牛棚，但兩人的用球數都會往上加。

5局下敲出超前分，林智勝單周第2度獲選單場MVP，但他賽後認為是運氣，「沒有前面打者上壘，我沒有機會打回打點、拿下MVP。」他也指出，象魔力的變速球、曲球都很有引誘性，「大家就是把握他的失投球，打到後面也比較知道角度在哪，設定好球路就大膽攻擊。」

身為陣中的精神領袖，林智勝認為，雖然前陣子球隊受到疫情影響，沒辦法以最佳陣容應戰，「但其實很多人都有補上空缺，現在主力回來讓我們變得更強大。」他有感而發說：「這次疫情，發現我們的板凳其實沒有太大落差，這是滿棒的感覺，先發、替補、投手都有發揮優勢，讓戰積不會落差太大。」

此役上壘後，龍隊打者也比出「海軍路上睡」的手勢及口號，林智勝說：「昨天拿莫（伊漾）回來，我們就在想有沒有什麼特別的，我們昨天看影片在學就在笑。」

味全龍郭天信。（陳怡誠攝）

味全龍王維中。（陳怡誠攝）

味全龍林子昱。（陳怡誠攝）