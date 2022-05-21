國民黨徵召行政院前院長張善政參選下屆桃園市長，引起地方反彈，張今晚發文道歉，坦承沒顧及地方反應，正自我反省，並預告周一出面說明。而在道歉文中被點名的桃園市議長邱奕勝，稍早在自己臉書貼出短文，內容提及「3個合作」格外引人遐想。

張善政參選桃園市長在桃園藍營引起風波，昨日傳出邱奕勝已請人打包黨部私人物品，引起各界關注。張善政今晚7時許在臉書發文，點名邱奕勝、立委呂玉玲和羅智強，自認「疏忽了，對不起」，並表示已自我反省，參選一事確實有檢討空間。

外界十分關注邱奕勝反應，今晚9時許，邱在自己臉書貼文下方分享一篇短文，內容提到「小合作就要放下態度，彼此尊重；大合作就要放下利益，彼此平衡；一輩子的合作就要放下性格，彼此成就」，「一味索取，不懂付出；一味任性，不知讓步；到最後必然一無所有。共同成長，才是生存之道」等語。

雖邱奕勝最後提到「送給您最好的朋友，想起誰，送給誰」，但文章內容與時間點格外引人遐想。