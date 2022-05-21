租屋公告這句話引眾人猜想！1名房東日前貼出招租告示，稱2間套房鄰近大學，租金分別是6500和4000元，且「限女性」，告示最後1句話還寫「要跟X生先連續…」讓網友嚇壞，笑說「還埋伏筆」、「連續什麼，怕爆」，不過也有網友認為應是語音輸入出錯，原句應是「要跟X先生聯繫」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，1名房東張貼公告要找房客，公告上寫著2間套房鄰近某科技大學與某大學，大套房可2人住、小套房1人住，分別是6500和4000元，「限女性」，強調水電、網路與租金一次要先收1學期，保證金

2個月，附床、書桌和冰箱。

房東貼招租告示寫「限女性」，最後1句話還稱「要跟X生先連續…」讓網友嚇壞，笑說「還埋伏筆」、「連續什麼，怕爆」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」發）

不過公告中第2段除了寫明住址外，其中1句「要跟X生先連續…」格外引人注目，讓網友看傻眼，網友笑說「連續怎樣？還埋伏筆捏，下集待續」、「連續什麼，上輩子未完的孽緣嗎」、「怕豹！所以我說那個連續什麼呢」、「話說完啊！」

也有網友認為應該只是房東不熟悉文書操作，可能用「語音輸入」導致最後1句話意思出錯，最可能的原句是「要跟X先生聯繫」或是「要跟X先生連續簽約」；網友紛紛留言「就發音不標準，用語音輸入的吧」、「感覺是用口語輸入的」。