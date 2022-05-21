花蓮隊長蔡莉真（右二）進球後擁抱進球的卓莉萍（右三）。（中華足協提供）

上周末因為隊中確診與匡列人數過多，花蓮隊要踢的木蘭聯賽盃決賽只能延期，本周她們人數達標重返賽場，今靠卓莉萍射入全場唯一進球，花蓮以1比0客場力退高雄陽信，開季4連勝續居木蘭聯賽龍頭。

花蓮對上最近2連勝的陽信，此役贏得也不輕鬆，關鍵是第24分鐘譚汶琳左路回傳後場，後衛卓莉珊直接起腳長傳，前鋒蔡莉真胸停轉身立刻斜傳右路包抄的卓莉萍，後者帶球內切一個加速突破陽信林伊曼、林瓊鶯的夾擊，突入禁區起左腳打球門右下角，球打中內柱滾入門內，成為兩隊全場唯一入球。

新北航源隊長陳英惠（右二）罰進追平的12碼球，開心的向場邊比出大拇指。（中華足協提供）

花蓮踢出開季4連勝，領先差距也拉大到4分。排名第2的台北熊讚本輪雖靠林雅涵開賽6分鐘先馳得點，但上半場終了前禁區內犯規，讓新北航源隊長陳英惠罰進追平的12碼球，兩隊終場以1比1握手言和。熊讚開季2連勝後連吞2和，積分8分落後給12分的花蓮。

而開季頭4輪跌入B段班的衛冕者台中藍鯨，今對新軍桃園戰神雖然上半場沒打開局面，只靠田中麻帆遠射破門1球領先，但換邊再戰就火力全開，替補上陣的江子善、張季蘭在5分鐘內先後破門，前者還是個人木蘭聯賽生涯首次進球，多次放槍的「UU」蘇育萱也在最後10分鐘發威，一頂一射攻入兩球，加上泰國好手皮薩邁頌賽補時階段錦上添花，讓藍鯨以6球大勝。

藍鯨獲勝後戰績2勝1和1負，以1分之差超車第3名的高雄陽信，重返前段班。蘇育萱則延續本季聯賽、盃賽場場破門紀錄，不僅續以6球領先射手榜，跨季連5場進球也並列賽史第4長，距離包欣玄連7場破門的聯賽紀錄只差兩場。