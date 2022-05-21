味全龍總教練葉君璋在4局下龍德力打擊時，走上場向主審詢問中信兄弟投手象魔力是否在帽緣上使用「外部物質」，賽後他表示，希望比賽是正常或是比較公平的方式去進行，覺得有奇怪、可疑應該試著去提醒裁判，「裁判沒抓到我也沒證據，但大家可以自己去判斷。」

葉君璋在4局下向主審張展榮反應象魔力疑似使用增加黏性的物質，張展榮檢查球後認定沒有問題，此時在休息室的葉總激動拿著帽子比了比，兄弟總教練林威助也走上場關心。

隨後葉君璋又走上場詢問張展榮，之後比賽繼續進行，龍隊也在該局敲出本場比賽首支安打，5局下更是突破象魔力，攻下2分逆轉。賽後葉總被問及此事，他說：「我希望看到的是白色也不是黑色。我們盡我們努力讓比賽正常或是公平進行，覺得有奇怪、可疑，就應該試著去提醒裁判。」

被問到張展榮如何回應？葉君璋不願透露，「你們去問裁判，看他怎麼回答。」他提出質疑，為什麼裁判是檢查球，「為什麼是看球？我不懂這個邏輯，裁判沒抓到我也沒有證據，但是可以自己去判斷。」

當記者繼續追問是一開始就注意到象魔力的帽緣還是該局？葉君璋僅說：「你們自己去判斷，這個我不想回答。」最後又說了句：「他們在乎白色，我在乎黑色。」意指之前兄弟曾抗議龍隊使用過多止滑粉。

中職賽務部主任陳宋卿賽後說：「如果有問題的話，球就會有問題，但現在沒有一種物質球摸到不會有問題，一定會有黏黏的狀況，主審檢查後也說沒問題。」

林威助則表示，當時裁判是跟他說剛剛有檢查手套、球有沒有東西、異狀，但他想再繼續詢問的時候，壘審就有出來說沒事，請他回去，他不太知道對面是抗議什麼部分。