海線地區近幾年已成為台中首購熱區，便捷的交通路網可快速串連七期、中科、精密科學園區；日本三井集團看準台中港特區商機，相繼打造一、二期Outlet商場，引進國際品牌、百貨、美食等進駐，不僅豐富了海線地區的生活機能，更磁吸了包括遠雄（5522）、長虹（5534）、潤泰、寶佳、麗寶、聯悅、勤美（1532）等集團爭相搶進購地推案，土地庫存量動輒上萬坪。

其中，長虹建設看好台中港區新市鎮特區的開發潛力，與關係企業聯虹建設合計購入六塊土地、總面積逼近萬坪。長虹建設繼「長虹天擎」之後，睽違3年，續推台中的第二號作品「長虹天韻」。

「長虹天韻」基地面積1,482坪，產品主攻三至四房，主力總價約在1,300萬-1,550萬元，總戶數370戶。該案正式進場以來，頻傳銷售捷報，已購客戶群約有五成是海線區域客，五成是來自新北、新竹等外縣市的置產客。

值得一提的是，「長虹天擎」當年每坪開價在14-20萬元；到了「長虹天韻」每坪開價28-30萬元，目前最高成交單價已達28.9萬元；3年來區域房價翻漲近倍，台中港區新市鎮房價已經「坐2望3」！

「長虹天韻」專案林田鑫分析，台中氣候宜人，同時享有海空地利優勢，獲得本土與跨國企業積極投資，中科、台中港關連工業區等招商成績亮眼，「護國神山」台積電為2奈米產能布局，規劃在中科台中園區持續擴廠。

「長虹天韻」位處的台中港區新市鎮，擁有豐富多元的產業，包括關連工業區、中港科技產業園區、中龍鋼鐵、離岸風電產業園區等，30分鐘內可串連中部科技走廊，連同周邊估計約有20萬就業人口，區域蓬勃發展，住屋剛性需求強。

長虹累積了50年豐富經驗，宏林營造甲級營造廠的實力、逾150座建築作品，董事長李文造堅持施工品質，專注把事情做到極致，追隨的粉絲很多，如內湖指標名宅「長虹天璽」，就吸引知名藝人、集團購入。

林田鑫說，長虹這次在台中港區新市鎮推出的「長虹天韻」，秉持嚴謹工法、仔細考量居住者需求，規劃370戶，主打三至四房產品，精工品質與相對親民的價格，推出以來市場反應熱絡。

「長虹天韻」由七期豪宅推手李明哲建築師打造，公設景觀是獲得日本JCD、義大利A Design等國際大獎的伯特利空間設計，勢必又將引領美學風潮。

此外，「長虹天韻」善用基地條件，打造百米綠色大道，穿過綠蔭再回家，形成花園樹海中的一座精品建築；大廳以手工紅銅創造了隨光影變化的溫潤質感，豐富實用的公設，還包括了學海書房、童趣小屋、健身會館等共18大項。

在建材部分，該案以領先區域的義大利Best嵌入式除氯洗碗機，搭配Best微蒸烤爐、Rinnai三機，輕鬆享受廚房料理時光；主、次衛浴皆配備TOTO溫水洗淨便座；全屋採活水系統EVERPOLL微分子活水器，把關生活中的每一滴水潔淨衛生；還有5+5膠合low-e玻璃、西班牙Roca鋼板浴缸、電動曬衣架等，全方位打造質感生活。