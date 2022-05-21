日本山口縣阿武町公所日前出包，意外將463戶的疫情補助金，總共4630萬日圓（折合新台幣約1076萬元），全數匯給一名叫田口翔的男子，然而，事後追討這筆鉅款時，對方竟不願意還款，甚至還把錢拿去線上賭場，在短短11天就把錢幾近全部輸光。

日媒報導，日本山口縣阿武町4月8日計劃發放每戶10萬日圓的疫情補助金，然因公所人員作業疏失，導致463戶的補助金全部匯給24歲的田口翔；而在事發當下，公所也緊急聯絡田口，甚至是登門拜訪，希望他歸還這筆鉅款，未料遭到拒絕。

過幾日，地方政府再度嘗試聯繫田口，甚至還找田口母親說服兒子還款，然而田口竟稱「錢已經花光了」，且還表明此事是政府的問題，而不是他的錯。

迫於無奈，阿武町方正式提告，向田口追討這筆款項；但實際上，田口委任律師在記者會坦言，田口4月8日當天就轉出68萬，並於之後的11天內陸續砸進海外賭博網站，「錢確實幾乎花光了，全部用於線上賭博網站，戶頭如今僅存6.8萬日圓」。

而田口也一改先前態度，致歉表示「會一點一點的還款」，且由於存款所剩無幾，未來只能一邊工作一邊償清這筆錢。

田口已被警方以電信詐欺罪逮捕，至於這筆錢是否真如田口所說用於線上賭場，目前警方仍在循線追查資金的流向。

阿武町長花田憲彥表示，若情況屬實，真的很難讓人接受，且對於一次性輸光這麼大筆錢，也令人難以置信。