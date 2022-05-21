立法院本會期將結束，國民黨團首席副書記長下周一啟動改選，目前青壯派立委洪孟楷呼聲高。而因應年底地方九合一選舉選戰將至，黨團下會期運作也將啟動選戰輔選模式，要全力助攻、掩護黨籍縣市長等黨籍候選人全力爭取勝選。

國民黨團總召曾銘宗表示，下會期除是預算會期，最重要的也是九合一選戰關鍵期，黨團角色除了繼續強力監督民進黨政府外，也要配合黨整體選戰攻防策略，提供立法院平台協助、配合22縣市選戰需求。

曾銘宗說，之後黨團除了將配合有需求的各縣市召開記者會，提供火力援助，也會就民進黨等敵對陣營對黨及候選人的不當抹黑或攻擊，主動支援砲火，協助澄清；此外，委員會也會是需要安排到各縣市考察，爭取地方建設資源。

將升任黨團書記長的現任首席副書記長李德維表示，民進黨已經對國民黨籍雲林縣長張麗善與宜蘭縣長林姿妙下手，下會期正逢選戰開打後，如何協助執政縣市長或即將代表國民黨參選的縣市長等候選人爭取勝選，是黨團重中之重的任務。

洪孟楷則說，決定參選黨團首席副書記長，主要是考慮下半年度縣市長選舉要更有行動力的結合黨團與各縣市議題，並且給予各縣市火力支援，結合選區內第一線所看到的問題來監督政府，盼協助黨團發揮最大戰力，展現最強在野會期。

洪孟楷提到，這一個月來新北市疫情嚴峻，但看到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌下鄉行程都刻意跳過新北，其實地方鄉親感受點滴在心；既然大官們不來，國民黨就把地方的需求更大聲的直接反映給民進黨政府聽。

洪孟楷說，在野黨的天職就是監督、反應民情，未來每天都是向麻木的政府戰鬥。