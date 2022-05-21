「長虹天韻」規畫健身會館等共18大項，溫馨、時尚與休閒並重的居住空間，享受回家像度假的活力健康宅。（盧金足攝）

「長虹天韻」延攬七期豪宅推手李明哲建築師操刀，引領美學風潮。（盧金足攝）

台中港濱海遊憩觀光產業，形成海線旅遊廊帶，加上近年來是台灣首座海港型購物商城「三井台中港OUTLET PARK」人潮帶來錢潮，與科技園區擴產創造創業機會，台中港區新市鎮躍升首購熱區，自用與置產買盤齊發，長虹建設推出在台中市第2號作品「長虹天韻」，區域蓬勃發展，住屋剛性需求強，形成當地指標建案。

台中海線近年成為首購一級戰區，便捷的交通路網3高1快3大道，還有年底即將通車的國4接74台中環線，大幅縮短與市區的距離，快速串連七期、中科、精密科學園區。

「長虹天韻」專案林田鑫表示，「長虹天韻」位處的台中港區新市鎮，擁有豐富多元的產業，包括關連工業區、中港科技產業園區、中龍鋼鐵、離岸風電產業園區等，30分鐘內輕鬆串連中部科技走廊，連同周邊估計約有20萬就業人口。

「三年來見證台中港區新市鎮的發展」，林田鑫指出，三年前推案約八成大台中區域客，三年後，當地的重大建設紛到位，區域客五成，還有來自外縣市置產客源看好榮景與親民房價。

長虹建設插旗台中港區新市鎮，品牌力在該區域營造更多競爭力，趁勝追擊推出在台中的第2號作品「長虹天韻」，因應產業聚落成形，20萬就業人口大利多，台中氣候宜人，同時享有海空地利優勢，獲得本土與跨國企業積極投資，中科、台中港關連工業區等土地總交易交金額亮眼，近期台積電為2奈米產能布局，購屋規畫自住或出租理財選擇多元，除了當地客源，更吸引很多長虹的粉絲。

林田鑫表示，長虹建設以50年豐富經驗，宏林營造甲級營造廠的實力，累積逾150座建築作品，董事長李文造堅持施工品質，專注把事情做到極致，堅持長虹金字招牌。

在台中港區新市鎮推出「長虹天韻」，秉持嚴謹工法、仔細考量居住者需求，規畫370戶，3-4房，精工品質與相對親民的價格，不只吸引區域客，還有雙北與新竹的客源。

「長虹天韻」由七期豪宅推手李明哲建築師打造，公設景觀是獲得日本JCD、義大利A Design等國際大獎的伯特利空間設計，引領美學風潮。

此外，長虹建設運用基地條件，打造百米綠色大道，穿過綠蔭再回家，形成花園樹海中的一座精品建築，大廳以手工紅銅創造隨光影變化的溫潤質感，豐富實用的公設，包括學海書房、童趣小屋、健身會館等共18大項，健康與休閒並重的居住空間，享受回家像度假的活力健康宅。