一名50歲的護理師想要結婚，委託嘉義知名媒婆黃淑晴幫忙擇偶，還開下條件，要求男方身價至少要有8000萬，原以為是不可能的任務，想不到竟吸引到一位退休名醫上門，大喊「我願意」，讓黃淑晴樂歪了。

黃淑晴15日在臉書PO出一名退休護理師求助，這名女護理師表示自己今年50歲，身高164公分、未婚、長相貌美可愛有氣質，並開出條件，要求男方雖不限離婚或喪偶，但必須是有錢人或是有開公司，子女也不得干預兩人的事，且70歲以下、不能太胖，強調現金加不動產等所有資產加起來必須有8000萬以上，確保2人到老都衣食無虞。

原以為是不可能的任務，黃淑晴在520當天宣布真的找到了，對方是一名自美返台的退休名醫。(圖／黃淑晴臉書)

女方開出超高難度條件，讓黃淑晴看到也瞬間傻眼，大嘆有夠難，但還是不眠不休幫忙尋找對象，不少網友則紛紛揶揄：「有夢最美」、「她確定不是密錯人嗎」、「她把媒婆當許願池是不是」、「有這種身價誰還要妳...」、「通膨也太嚴重了」、「50歲還妄想嫁豪門」。

未料520當天，黃淑晴興奮宣布已經找到符合條件的2位男性，也都積極表達意願，直呼「我竟然真的找到了」。黃淑晴表示，10通電話有9通都是父母急著為只顧事業、已過適婚年齡的孩子們配對。

黃淑晴說，其中一為對象，是自美返台的退休黃姓名醫，因為喪偶，想找同樣具有醫護背景的人做伴，在海內外都有置產，看到女方開8000萬條件，黃姓名醫也僅淡定表示沒有嚇一跳「因為我家產就是這樣啊」。

黃淑晴表示，許多人問她收了多少介紹費，她強調沒有收取任何費用，完全就是做功德，只要配對成功後來她的店訂購婚嫁禮品，包個紅包和喜餅給她就心滿意足。