澳洲聯邦大選結果底定，工黨領袖艾班尼斯將成為新任總理，這是工黨時隔9年再次執政。艾班尼斯在發表當選感言時表示，現任總理莫里森「非常親切地祝我好運」，「我因此感謝他，並祝他一切順利。」艾班尼斯料將出席24日在東京召開的四方安全對話（Quad），與美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪會面。

根據澳洲廣播公司（ABC）截至台灣時間晚間10時44分統計，工黨在國會眾議院獲得72席、莫里森領導的執政聯盟55席、綠黨2席、獨立參選人與其他小黨11席。

「我很榮幸有這個機會擔任澳洲第 31 任總理。」艾班尼斯在一片歡聲雷動中說，新政府在他的領導下，將為國家創造更美好的未來，「我想要團結所有澳洲人，我想促進團結而非分裂、尋求樂觀而非恐懼。」

艾班尼斯表示，他將帶領澳洲成為再生能源「超級大國」，同時加強經濟、醫療、育兒等社會福利；他承諾建立國家反貪腐委員會，並重申他對女性及原住民族權利的重視。

英國首相強森稍早在推特祝賀艾班尼斯，並稱非常期待未來的合作，「因為我們從全面的自由貿易協定、AUKUS 夥伴關係及英、澳人民之間無與倫比的友好關係中獲益。」

澳洲逾7000個票站於21日上午8時至下午6時開放，合格選民逾1700萬人，其中約500萬人已提早投票。澳洲國會選舉每3年舉行一次，今次改選眾議院全部151議席及參議院76議席中的40席。