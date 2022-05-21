國內確診人數居高不下，導致醫療量能逐漸吃緊。城林內兒科醫師胡殿詮發文分享，近期幫一名80歲阿嬤視訊看診過程，不禁感嘆，在危急病患更多的情況下，若看診、調整藥物等都由急診醫師處理，「大概馬上就醫療崩潰了」，提醒民眾確診後若沒有喘、胸悶胸痛、休克昏倒、臉色發白冷汗等危急狀況，就不要去急診，到自家附近可視訊看診的診所就醫，反而能更快獲得醫療照護。

胡殿詮在個人臉書發文表示，2天前幫一名80歲的阿嬤視訊看診，經問診得知，對方快篩陽性，也是發病第一天，但一劑疫苗都沒打，若照之前英國的統計數據來看，「阿嬤大概有20%左右的死亡率」，因此他認為，如果對方能及早服用抗病毒口服藥Paxlovid，應該可以大幅降低危險。

不過胡殿詮指出，阿嬤平時吃的藥物，包括高血壓藥、抗焦慮藥、安眠藥，全都會跟口服藥Paxlovid打架，必須停用，然而對方因確診發燒，血壓已經比原本還高了，貿然停用高血壓藥、抗焦慮藥，都可能使血壓再升高，造成更大的危害。

為解決問題，胡殿詮上網查詢有沒有上述3種藥物的替代藥品，最終決定調整高血壓藥的劑量，以其他藥物取代抗焦慮藥和安眠藥，並囑咐家屬如何服用，由於藥物有更動，隔天他也致電關心，了解阿嬤血壓控制的情形如何。

胡殿詮感嘆，處理這名病患的過程，花了他近半小時的時間，但當初阿嬤的家屬若選擇帶她去急診，那麼急診醫師在更多危急病患的壓力下，還要抽出時間來評估、計算這些複雜的東西，「大概馬上就醫療崩潰了」。

胡殿詮提醒，若確診者沒有出現喘、胸悶胸痛、休克昏倒、臉色發白冷汗等危急狀況，就不要去急診，因為這樣不僅要費時排隊等候，還可能在無形中加速急診醫師的精神耗損，若有醫療需求，可先查詢自家附近有視訊門診的診所，並按步驟前往就診，反而能更快度、更即時地獲得醫療照護。