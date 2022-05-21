《洪淑芬辣晚報》

本土疫情持續擴散，快篩亂象讓民眾對蔡政府不滿意度升高。入口網站《Yahoo奇摩》正在進行的網路民調，高達79.4%的網友對蔡政府表現非常不滿意，而網友最不滿意的部會是衛福部，達47.0%的網友不滿意。國民黨台北市議員徐巧芯則表示，近來的民調，對蔡政府幾乎不滿意大於滿意，尤其是25-44歲這一族群，原本很支持陳時中、蔡英文，現在因為疫情的關係，讓他們突然大翻轉。

徐巧芯21日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，最近的民調，不管偏藍偏綠，對蔡政府幾乎不滿意大於滿意，尤其對指揮中心的不滿意度瞬間飆高，尤其是25到44歲的人，一開始最支持陳時中、總統蔡英文，是蔡英文的鐵粉，但竟然有逾5成的人，並不支持指揮中心的各種作為。

徐巧芯接著表示，教育部當時是怎樣苛刻大學生遠距的權益，把他們關在宿舍裡面，互相傳染，然後大學生自救，一直去找教育部，教育部不理就是不理。因為他們說要正常生活，所以黨要你正常生活，你就只能住宿舍，所以很多北漂到北部念書的大學生，沒有辦法回家，只能住在學校地下室的帳篷裡面。

徐巧芯指出，這些年輕朋友在2020年如此支持蔡英文、在疫情爆發時如此支持陳時中，結果，當疫情在校園爆發的時候，他們覺得被放生了。因此，25-44歲這一族群原本很支持陳時中、蔡英文，現在則成為突然大翻轉的其中一個單位。