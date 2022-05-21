快篩PCR核酸檢測、抗體檢測、抗原檢測這3種皆是現階段檢驗是否感染新冠肺炎的標準診斷方法，不過你知道做為人類最忠心的朋友－狗狗，也能嗅出確診者身上的病毒株，而且準確度直逼快篩結果高達92%。

16日一項刊登在英國醫學期刊（BMJ），來自赫爾辛基大學 (University of Helsinki)研究人員在當地萬塔機場訓練4隻先前有過氣味檢查經驗的狗狗，其中3隻為拉不拉多犬。他們請旅客入境前先用溼紙巾擦拭身體，然後將紙巾放入容器，確保狗狗進行氣味辨識時不會感染。

過程中，狗狗最快能夠在10秒內嗅出確診者，整個過程不超過1分鐘，論花費的時間及金錢成本，一名研究人員表示，「用這種方式每個月只需要PCR檢測成本的0.025倍。」

總共使用420只皮膚樣本，包括306只陰性、114只陽性，與核酸檢測相比，狗狗最終在準確率表現92%、敏感度表現92%、以及特異性表現91%，結果表明4隻狗之間僅存在微小的差異。

另外，狗狗可以在幾個小時內培養對不同變異株的認識，訓練期間有部分檢查出來自英國的Alpha變體，研究進一步強調，隨著新變種病毒的出現，持續培訓狗狗的靈敏嗅覺對未來至關重要。