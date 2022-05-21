美國加州一項最新的民意調查發現，高達58%的民意支持該州的惡魔谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)，在2025年運轉執政到期後以後應該繼續延役，而且惡魔谷電廠所在的郡，當地民意也是強烈支持。惡魔谷核電廠是加州最後一座運轉中的核電廠，但同時它也是該州最大的無碳發電來源。

世界核能新聞(World Nuclear News)報導，由加州無碳公司(Carbon Free California)委託，由Data for Progress民意調查公司與FM3 Research進行的民調研究發現，全加州高達58%的公民支持惡魔谷核電廠繼續運輚，只有32%的民意表示反對；更有意思的是，電廠所在的聖路易斯奧比斯波郡(County of San Luis Obispo)，支持率更是高達74%，並且其中56%的受訪者在選項上勾選「強烈支持」。

這項民調舉行於1 月11日至19日，對全州620名選民進行調查，其中聖路易斯奧比斯波郡的抽樣數更高，進行217次。

FM3 Research分析公司總裁裁戴夫梅茲(Dave Metz)說：「顯然加州人對核能的看法已完全轉向，可以說是普遍支持惡魔谷發電廠，而且不受電廠所在地還有更明顯的支持率。」

報告指出，總體而言隨著時間的推移，愈瞭解核能的加州人，也就愈支持核能意，他們認為核能發電的好處大於風險，包括電力穩定度，以及提供的低碳電力。受訪者表示，他們最近看到聽到的核電消息，以及完整得知核電廠繼續運轉的利弊，都使他們愈發堅定支持核電。

惡魔谷核電廠是由太平洋天然氣和電力公司(Pacific Gas and Electric Company)在負責運轉，在2016年8月，公司宣布計劃2座壓水反應爐在40年的運轉執照到期後，將按時退役，其中1號機的到期時間是2024年11月；2號機到期時間是2025年8月。當年會做這個決定，與加州長期以來的反核聲浪，以及2011年的福島核災造成的全球核能恐懼症有關。

不過，最近幾年美國西部到中部各州持續發生電荒，也就是電力供應不足，再加上碳稅、碳權與碳交易逐步成為國際共識，政治界開始反思核能發電這種穩定、高效的電力來源是否要按時關閉，一但退役之後，原本的電荒與碳排放都會更為嚴重。

本月初，加州州長紐森 (：Gavin Christopher Newsom)表示，州政府將考慮利用聯邦政府最近啟動的「民用核電信貸計劃」，讓惡魔谷在法定的退役時間後，仍可繼續運轉，他告訴《洛杉磯時報》，一但錯過聯邦政府的資助機會，將是州政府最大的失職。