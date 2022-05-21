33歲港星梁洛施曾和身價千億的李澤楷交往4年，並替他生下3子，雖然最後無緣進豪門，但分開後據傳她獲得高達18億台幣分手費，目前和3個兒子住在香港石澳大浪灣道的豪宅，近日，她曬出一張疑似在豪宅畫畫的照片，豪宅內裝也跟著曝光。

《香港01》報導，李澤楷當年把石澳豪宅送給梁洛施，據悉，豪宅內裝大多以美國紅木所製成，更耗時8年建成，裝修費用相當昂貴，不僅佔地超過2萬呎，還有寬廣的室外花園。

梁洛施豪宅疑似曝光。(圖／取自梁洛施IG)

而在梁洛施最近曝光的照片中，可看見房子內部裝潢呈現古典風格，還有旋轉樓梯，大氣又不失奢華，她也透露自己重拾畫筆，「佛教繪畫，既是一種力量，又是無聲之禪詩」，生活看起來過得相當充實又愜意，

其實，梁洛施未婚替李澤楷生下3子，雖然最後無緣成豪門媳婦，但她卻不後悔，現獨自撫養孩子的她，和兒子們生活過得依舊精采，被網友指早是人生大贏家，她也曾在節目吐露未婚生子的心境，坦言雖然沒想到會這麼早就生小孩，但遇到愛的男人「為他生幾個孩子，我是覺得值得」。