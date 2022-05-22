今年以來，受到烏俄戰爭持續，雙方制裁動作加大的影響，全球通膨升溫，導致Fed加快升息及縮表腳步，在股市大跌之後，法人表示，此時更要用「懶人投資術」等待行情反彈，才能坐收超額報酬。

台新投信總經理葉柱均表示，美國聯準會（Fed）5/4再度升息2碼，為22年來最大升幅，並將在6月啟動縮表，導致近期全球金融市場大幅回檔，投資人所投資的基金也面臨套牢的壓力，不過，就歷史經驗來看，升息也意味經濟及就業走勢向上，基本面的上揚有利股市的反彈，後市股市可望回歸經濟表現而走揚，因此，不建議在金融市場大幅修正時，殺低持股停損出場，反而應利用急跌時，分批逢低加碼或定期定額投資共同基金，一旦行情反彈，可享受淨值走揚的甜蜜報酬。

葉柱均指出，定期定額方式投資基金，不用考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，最適合股市大幅波動的時機；另一方面，對於沒有時間緊盯投資標價格變化的投資人而言，定期定額是最佳的「懶人投資術」。

統一投信表示，定期定額的投資策略，就是透過長期的定時投入，逐步累積投資資本，獲得長期穩定報酬，不擇時買進的投資策略，也讓定期定額投資人能利用形成微笑曲線的方式，平攤投資成本，達到風險控制的效果，股市於低檔徘徊時，更是投資人加倍攤平成本的好時機。

統一投信說，不過，投資人也需要定期檢視基金體質，選擇長期淨值都呈現成長的基金，定期投入，才能達成財富逐步向上的目標。投資人也可以把握全球股市大回檔時重新調整投資組合，為未來股市反轉作準備。