國民黨中央日前突提名前行政院長張善政參選桃園市長，由於立委呂玉玲、前台北市議員羅智強已表態爭取提名，引發議論。張善政21日晚間在臉書發文向羅智強等人致歉，表示自己對此疏忽。資深媒體人羅友志驚訝表示，張善政一道歉，「創造臉書奇蹟」。

張善政21日在臉書貼文表示，向桃園貢獻諸多的議長邱奕勝、呂玉玲，以及羅智強，說聲「是我疏忽了，對不起！」發文後4小時內按讚數約有7300個，留言約2300則。而國民黨主席朱立倫20日在臉書批評總統蔡英文防疫「超慢部署」，按讚數約3800個，留言約3600則。

羅友志21日在《羅友志-友話直說》臉書粉專貼文表示，張善政一道歉，創造臉書奇蹟。而朱立倫臉書罵蔡英文，結果罵他的留言快比讚還多。

網友紛紛表示，「寧願沒有神隊友，也不要豬隊友」、「做大事者不拘小節。勇於認錯，並退出桃園市長的選舉，請藍營透過民調推出合適的人，才是正道」、「道歉也沒用，辦初選公平解決」、「張善政被陰了」、「背後捅一刀被罵到臭頭才道歉，傷害已造成傷口很深」、不肯回頭辦初選的道歉，就是擺明了吃人豆腐；規避問題的根源，這不是道歉，是在裝蒜」。

不過，也有網友認為，「張院長錯在哪裡，為何要道歉！成千上萬的人連罵了4天，請捫心自問這裡有幾個國民黨員？有幾個住桃園？KMT的家務事由他們自行處理，票在桃園人民手中，一切由他們決定才是根本！」