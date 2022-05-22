奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/23～5/29星座運勢，牡羊座事業運最旺，射手座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，摩羯座金錢運需要留意。
▍牡羊座
整體運勢★★★★
下周牡羊朋友渴望獲得成功，做事比較踏實、認真，讓周遭朋友刮目相看。下周事業運最旺，對於成功的渴望提升，讓自己在工作上或學業上更懂得規劃自己，並且穩穩達成目標。這樣的狀況對於業務性質工作的人、或是上班族都是好消息喔！
▍金牛座
整體運勢★★★
下周金牛朋友壓力增大，甚至到了難以負荷的地步，有些事情超出了能力範圍，帶來疲倦感與無力感，開始想要停下腳步休息。
▍雙子座
整體運勢★★
下周雙子朋友感到自我矛盾，同時失去自信，處理事情時始終猶疑不定，下周愛情運需要留意，雙方將產生些許衝突，甚至想要暫時分開。下周要多留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到另一半。
▍巨蟹座
整體運勢★★
下周巨蟹朋友非常忙碌，手邊事情開始多了起來，也因為如此感到很疲憊，尤其在工作上會更加明顯，奧斯建議要適時求援，別讓自己忙得喘不過氣。
▍獅子座
整體運勢★★★★
下周獅子朋友對生活的滿意度提升，過往的努力在下周開始得到回報，終於能停下腳步好好休息。
▍處女座
整體運勢★★★
下周處女朋友對現況不滿意，因此產生改變的想法，願意付出行動調整自己，但卻有空忙一場的可能性。
▍天秤座
整體運勢★★★
下周天秤朋友對於目前的環境將感到非常不滿足，也因為如此拒絕了外緣，卻讓自己受到阻礙，奧斯建議適時接受周遭朋友的意見，或許能改善這樣的狀況。
▍天蠍座
整體運勢★★★
天蠍朋友下周行動力下降，腦中有想法，但卻沒有行動，顯得提不起勁。事業運需要留意，工作方面整體不會有太大的起伏，不過腦中沒什麼新的點子，對身邊的同事和上司也特別冷淡。
▍射手座
整體運勢★★★★
下周射手朋友又更接近自己的目標，創造力、信心提升不少，不管是遇到問題，或是處理事情時，可以多相信自己的直覺。愛情運最旺，彼此願意為這段感情付出，雙方有極高的共識，雖然下周在情感上的付出會多一些，但看到對方喜悅的樣子，內心也就感到滿足了！
▍摩羯座
整體運勢★★★
下周摩羯朋友比較著重在思考上，原因來自手邊的事情開始變的繁雜，讓自身的行動力因此開始下降，建議要減少計畫的時間，多點行動力，以免拖太久讓事情進度停頓下來。金錢運需要留意，下周正偏財運不佳，可能會有多餘的支出，讓你感到壓力，所以要注意理財狀況。
▍水瓶座
整體運勢★★★★
下周水瓶朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。金錢運最旺，正財運還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你賺到錢。
▍雙魚座
整體運勢★★
下周雙魚朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑自己的能力，連行動力也受到影響。奧斯提醒下周要增加自信心，另外也要避免因信心消退，而有想走捷徑或是偷懶的想法喔！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
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