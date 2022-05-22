從社區寬頻網路起家的今網集團，因危機意識開始多角化經營智慧社區管理App「智生活」，卻有辦法攻下最難搞的管委會、物管公司，成為全台最大社區服務平台，其背後有什麼祕訣？

走進新北永和仁愛公園附近一棟擁有254戶住戶的社區大樓，櫃台上看不到傳統泛黃的掛號收發紀錄本，管理員拿著一支紅外線條碼掃描器「嗶」一下，不到幾分鐘，就分類完數十件快速湧入的宅配與掛號信。

他們使用的是一款名為「智生活」的免費智慧社區管理平台，住戶只要加入平台及下載手機App，不僅能掌握信件包裹收發資訊，更能獲得線上繳納管理費等50多項多元生活服務。受惠疫情期間宅經濟發威，去年智生活的家電清洗、社區寄件、叫車、衣物送洗及居家清潔等訂單數，對比2020年呈翻倍成長。

全台灣社區大樓超過4萬5千個，智生活已攻下超過6千5百個山頭，市占率來到15％，註冊用戶達190萬人次。2016年上線的智生活，正幫物業管理公司導入一場數位轉型大革命。

而，攻城掠地的背後，卻藏著一段故事。

智生活是由「今網資訊科技」轉投資，今網創辦人林啟聖、黃天賜1997年就投身社區寬頻服務業，雖曾有一大段榮景，但隨著4G上路感受到危機，決定從硬體設備商跨足提供智慧生活服務。「當時我們思考如何多角化發展，不如就從最熟悉、基礎最龐大的社區開始，決定主動往社區走，接觸更多消費者。」智生活執行長林明海回憶。

不過，即使過去累積了25年深耕社區的地利優勢，智生活能在全台社區活躍，創造極高的顧客黏著度，在其仰賴三個關鍵因素。

關鍵一〉 先行優勢

擁寬頻網路基礎客戶群

「工程人員一定要進入到住家才能裝寬頻，這正是我們的機會。」林明海說，裝設社區寬頻是與住戶面對面接觸的第一線服務，今網每個月到住戶家裡裝寬頻的次數高達幾千次，就是因為深刻了解住戶的痛點，才能發掘出智生活可以提供包裹寄送、公告、修繕等生活協助。

不過即使有基本優勢，但許多物管人員年齡偏長，工作模式固定，初期都很抗拒從紙本作業轉為線上操作，常質疑「裝這個要另外花錢吧？」「對住戶、物管有什麼好處？ 」讓業務員得費盡唇舌跟管委會、物管公司溝通。

關鍵二〉 管理效率

用便捷科技讓物業折服

此外，為教會物管人員操作系統，智生活派出業務員到社區授課，而在溝通過程也發現有很多功能設計必須簡化。「例如，把登記包裹從手寫改為『刷條碼』，讓物管人員減少登記時間，住戶也可以即時收到送達通知，尤其疫情期間宅配商品數量暴增，智生活成為幫助管理員提升工作效率的最佳助手。」林明海說，讓管委會與保全人員有感，在住戶端推動起來才會快。