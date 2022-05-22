「以前的我，連換個燈泡都不會、十指不沾陽春水的；自從當了媽媽後，好像什麼都會了，就連最不擅長的勞作也能做得似模似樣……」這是小編的真實經歷，是否也說中妳的心聲？一年一度的母親節剛過，每年到了這個時刻，都受到民眾相當程度的重視，確實也是因為媽媽真的太辛苦了，一定要趁著這個屬於母親的節日，好好表達自己對媽媽的感謝。

延續上周小花平台「《專題報導》台灣月薪嬌妻可領4.6萬元～女人要有錢切記退休規劃3大關鍵字」一文中，引述國內立法委員統計計算，台灣「月薪嬌妻」可以月領近4.6萬元，這是以平均勞工每周工時40小時、周休2日，再將各項工作按比例分配時數得出的薪資水準……；許多讀者也因為這篇報導才知道原來我們認為「理所當然」的洗衣、打掃、做飯、照顧小孩……等，如果換算成薪資竟也是一筆不錯的待遇。

再根據美國一項研究統計指出，一個全職媽媽平均每天工作時數等如兼2.5份差之多……；綜合前述兩項統計，說媽媽宛如超人般的萬能一點都不為過！

該研究針對育有5至12歲孩子的媽媽進行觀察和分析，結果發現，占絕大多數的全職媽媽每天大約在早上6時23分便會起床「工作」，直到晚上8時31才可以「休息」，這其間合計工時14小時，比起一般朝9晚5的上班族高出近兩倍。此外，另有一些全職媽媽需要更早在凌晨4時就要起身、直到晚上11時才算是完成當天的工作，這其間合計工時更是高達19小時，讓人不禁懷疑媽媽的身體是鐵打的！

總結來說，全職媽媽通常需要每天工作至少14小時或是每周工作98小時、甚至更多，時數相當於一人獨力打了2.5份全職工作。