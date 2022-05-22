投資理財能替未來的自己增加更多實質保障，退休後也能輕鬆享受人生，45歲才開始學投資的退休教授謝士英用自創的「三本帳戶」理財法達成財富自由。

如何才能離財務自由更靠近一些？謝士英在《鈔錢部署》節目上表示，「其實在存股的過中，我也是5萬、10萬開始起來的，你要給自己時間，不是今天說要財富自由明天就能做到，我們一開始可以把目標設的很簡單，譬如每個月給自己加薪1千，等於一年領1.2萬股利，慢慢累積上去，每個月股利就能超過月支出。」

謝士英也自創三本帳戶理財法，分別是生活帳戶、投資帳戶及證券帳戶，每個月生活帳戶扣除支出後，可以轉進投資帳戶拿去買股票理財，買股票產生的現金股利與股票股利會進入證券帳戶，這些資金也可以再拿去投資帳戶投資，形成一個循環，時間拉長複利效果出現，資金也會攀升。

謝士英說，「生活帳戶跟投資帳戶要完全分開，中間要切的很清楚，另外還要留下一筆緊急備用金，3至6個月都可以，留的原因就是因為下個月如果要繳保險費、牌照稅等額外支出，不需要透過賣股票換錢，這樣就不會賣掉不該賣的股票。」

謝士英補充說道，「一開始投資帳戶與股票帳戶沒錢沒關係，一個月丟給一兩百過去也沒關係，加上現在又能買零股，最重要的是不能從這兩個帳戶提前出來花，長久下來，你會發現這兩個帳戶的資產越來越多」

謝士英提醒，一開始賺到現金股利不要急著犒賞自己，而是要繼續在兩個帳戶中循環，「讓時間產生複利的效果，加上如果能夠透過生活帳戶存錢，會是雙管齊下，累積資產的速度也會比較快，慢慢你會發現，現金股利已經大於每個月的支出了。」