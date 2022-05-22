根據《財訊》報導，中芯執行長趙海軍今天受訪時指出，因為烏俄戰爭延續，以及中國因為疫情導致消費性電子與電器需求大減，連帶使得上游供應商訂單也遭到非常大幅度的調整。

不過他也談到，雖然市場動盪不安，但是頂級國際客戶，比如說一線晶片設計大廠幾乎不會受到影響，需求仍然旺盛；反而，業務集中在中國的企業將會受到最嚴重的影響。

《財訊》報導指出，這也暗示，如台積電這類服務一線客戶的高階晶圓代工廠受害將會相對輕微，雖然其客戶可能如聯發科等業務集中在中國，可能會遭受池魚之殃，但是其他高階客戶，如英特爾、蘋果、超微、輝達的訂單不見衰退。

烏俄戰爭與疫情傷害中國市場需求

他表示，中國業者過去在俄國有龐大的市場需求，但如今這些業者停止了對俄國的出貨，同時，因為疫情影響，終端客戶在中國市場的出貨也明顯受到影響，出貨量明顯減少。

根據《財訊》報導，趙海軍表示，照這樣發展下去，今年至少會有2億支手機消失不見，而這些減少的手機出貨大多集中在中國手機業者。 他同時表示，不只是手機市況悽慘，其他消費性電子的狀況也不惶多讓，部分客戶手上的庫存已經超過五個月。

他非常悲觀的表示，目前晶片可能要從供不應求轉向供過於求，而終端需求的下降像無底洞一樣，見不到終點。

同時，《財訊》報導指出，他也對中芯最重要生產基地，也就是上海廠區的營運狀況提出預警，由於上海疫情控制仍難見到終點，他預期第二季整體營運狀況就會受到打擊，而這個影響也會擴散到整個半導體供應鏈上，包括封測以及其他供應環節，短時間內狀況都不會改善，這部分將會傷害中芯的營收，但他會努力將全年營收減少幅度控制在約5％以內。

而在營運的預期上，他表示，中芯第二季的毛利率將可能從40％降到37％，同時，因為疫情停工，產能利用率也將面臨最近幾季以來的首次下滑。

半導體供過於求將可能提早發生，中芯產能調配因應

而談到最近晶圓代工產業普遍的漲價現象時，趙海軍表示，由於原料、水電、人事、運輸成本都不斷增加，中芯代工價格漲價是迫不得已，如果不漲價，那麼毛利率將會損失10％以上。

根據《財訊》報導，為了因應市場的變化，中芯已經開始調整出貨比重，目前產能仍可達到100％，但出貨客戶則是轉向以綠能、電動車以及工業應用的PMIC或MCU產品為主，這些客戶的產品市場需求仍然相對緊俏。