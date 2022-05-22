根據《財訊》報導，台灣最後一家LED藍寶石基板廠兆遠，宣布將自今年第4季起停產，未來全球藍寶石基板市場，將是中國廠商的天下。

身為兆遠最大股東，中美晶董事長徐秀蘭坦言：「藍寶石基板價格年年下殺，迄今未見止跌，售價難以超過成本；因此，只得先砍掉沒有辦法獲利的產品線，短期先設法止血，再進行轉型。」

根據《財訊》報導，2013年，兆遠合併中美藍晶，躍升為台灣藍寶石基板龍頭，更以躋身全球第一大為目標。但從合併當年起，兆遠除了2014年小幅獲利之外，迄今都是年年虧損，其間更因虧損過巨，減資兩次，減資幅度分別達22%、58%；並於2019年辦理私募現增與發行國內可轉債，募資六．七億元，改善財務狀況。

中國將獨霸藍寶石基板市場

無奈近年中國低價競爭壓力不減，加上美中貿易戰之後，進口關稅提高，兆遠藍寶石基板業務持續陷入困境，台灣客戶只剩下晶電一家。原本，兆遠苦撐多年，是期望六吋藍寶石基板可以大量應用於蘋果Micro LED產品上，但這項應用，現在還是充滿未知數，讓經營團隊不得不苦思未來出路。

徐秀蘭說，近期雪上加霜的是，藍寶石基板原料為藍寶石晶錠，其主要供應國俄羅斯受戰爭影響，包括運送成本、運送時間皆增加，且中國供應商也面臨封城，為生產帶來更多不確定性。

《財訊》報導指出，在多重因素打擊之下，兆遠董事會於5月3日宣布，自今年第4季起，停止藍寶石基板生產，也將再度辦理虧損減資，幅度達50%。經歷過這3波的減資，兆遠的資本額將從當初合併後的16.8億元，一路縮減至4.39億元。

但令市場好奇的是，中美晶從去年以來陸續在市場上賣出兆遠持股，截至今年3月底，持股比率從近42%降至33.3%，持股張數從3.65萬張，減少至2.84萬張；而在停產消息公布之後，兆遠連吞四根跌停板，跌破票面價，中美晶的賣股時機可說是相當「精準」。

對此，中美晶發言人李崇偉回應，賣出兆遠持股，純粹是為增加股票的流通性。兆遠經營團隊去年就開始討論結束藍寶石基板業務事宜，在正式決議之前也向櫃買中心報告，而第二大股東國發基金對此並無太多意見。

國發基金認股初衷仍無蹤影

根據《財訊》報導，2019年，國發基金參與兆遠的私募案，注資2.04億元，持有10.13%持股，並取得一席董事與一席獨董。據悉，國發基金當初投資並非看上藍寶石基板業務，而是兆遠擘畫砷化鎵基板的願景；同時，因屬中美晶集團成員，可望與環球晶、中美晶、宏捷科等攜手合作，未來發展性可期。