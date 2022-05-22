感染新冠肺炎的患者，雖然主要是以發燒和呼吸道症狀為主，但有高達6成還會合併胃腸不適。基隆長庚醫院胃腸肝膽科錢政弘醫師解釋，這是因為新冠病毒藉由ACE2受體直接攻擊人體，而腸道粘膜同樣存有ACE2受體，因此當病毒藉由ACE2受體直接攻擊腸道或誘發免疫反應，就會導致組織和器官損傷，造成腸胃道症狀，最常見的是食慾不振(35%)，其次是腹瀉(34%)和噁心(26%)，嘔吐，脹氣，腹痛等。

錢政弘醫師指出，「新冠肺炎引起的腹瀉，大便呈鬆軟或水狀，平均一天排便3.3至4.3次，會持續3-5.4天(約4天結束)， 病程通常輕微無需治療。」不過醫師也提及，的確有人的腹瀉比較嚴重，一天排便可高達18至30次。

●確診腹瀉怎麼吃？營養師：先把握「低渣原則」

確診患者大多食欲不振，食物已經吃不多了，若又碰上腹瀉，不但營養及水分大流失，也更增加不舒服的痛苦。《好食課》營養師林世航指出，腹瀉不太嚴重者，可以藉由這些方式，幫助和緩腸胃道、紓解症狀並補足需要養分：

1.豆魚肉蛋類：

選擇去筋去皮的肉，或者絞碎剁碎的肉品，盡量避免選擇油脂含量高的五花肉及培根，以免加重腹瀉。調理上少用煎炸，改以蒸煮等其他烹調方式處理肉品，減少刺激腸胃！

推薦：魚肉、豬里肌、雞胸肉、蒸蛋、水煮蛋、豆乾、豆漿。

2.主食類：

可選擇精製的澱粉類食品，如白米飯、稀飯、饅頭、麵條，並盡量減少吃地瓜、玉米等根莖類食物。

3.蔬果：

建議可將蔬果打成汁以後過濾來喝，減少粗纖維去刺激腸道，也盡量避免青花菜、洋蔥、韭菜這類易產氣的食材。

4.別碰乳製品：

腹瀉時少吃乳製品，因為乳製品中所含乳糖會刺激腸道蠕動，惡化腹瀉程度。

(圖/好食課提供)

●腹瀉時注意水分補給 避免脫水

林世航營養師強調，腹瀉容易導致水分及電解質流失，這時可購買符合國家標準的運動飲料，但須注意避免選擇含果糖、菊糖的食品，以免腹瀉更嚴重。也可以請家人到藥局購買電解質補充液，替代運動飲料。

錢政弘醫師提醒，新冠肺炎引起的腹瀉通常不會超過4天，就會自行痊癒。但如果腸胃不適和腹痛加劇，就要留意其他併發症，像是腸阻塞、急性肝炎、急性膽囊炎和急性胰臟炎，仍要提高警覺。醫師也強調，日常多攝取蔬菜和水果，有助於強化腸道環境，對降低染疫後的嚴重程度，會有實質幫助。