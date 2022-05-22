過去總認為心血管問題中屬「心肌梗塞」最危急，然而近幾年隨著不少政商名流及知名藝人傳來因主動脈剝離而不幸離世的噩耗，主動脈疾病的危險性也才更為人所知。

臺北榮民總醫院外科部心臟血管外科主治醫師郭姿廷說明，主動脈作用就像「高速公路」，心臟每次收縮時，將血液經主動脈向上輸送至腦部；向下流至全身，所有器官，甚至四肢末端的血流供應，都是這條高速公路的分支。而當主動脈出現問題，就會讓血流交通大打結，在短時間內影響身體正常機能甚至致命，其中，最常見的兩大問題即為「主動脈剝離」及「主動脈瘤」。

●造成器官缺氧 A型主動脈剝離每小時增1％死亡率

要說主動脈剝離有多可怕，郭姿廷醫師形容，可以把它想像成災難片中常出現，「高速公路出現裂縫」的場景，上面正在行進中的車子不是掉落不然就是被迫停止，血流也是一樣，當主動脈發生剝離，血液即會脫離正軌或無法流通，導致器官缺血、缺氧。

依剝離部位可分成A、B型兩種主動脈剝離，危險性及相應之治療方式皆不大相同。郭姿廷醫師說明，發生在靠近心臟位置的叫做A型主動脈剝離，發作後每隔一小時即增加1%死亡率，而該部位因承受血液巨大衝擊力，缺乏適當置放支架的位置，也難以穩固固定支架，故一般多使用傳統開胸手術；若為發生於其他位置的B型主動脈剝離或主動脈瘤破裂，才會有微創手術的選擇。

●主動脈瘤：血管膨大、脆弱 破裂即體內大出血

那什麼叫做主動脈瘤？臺北榮民總醫院外科部心臟血管外科主治醫師陳柏霖解釋，主動脈瘤並不是癌症，所以不是主動脈長出瘤狀物，而是血管老化或本身結構比較脆弱，經血流不斷沖擊後像吹氣球般擴張，以致血管直徑超過正常值之1.5倍，導致血管壁逐漸變得脆弱，隨時都有破裂的可能，而又依其發生位置分為「胸主動脈瘤」及「腹主動脈瘤」。

陳柏霖醫師表示，一旦胸主動脈瘤破裂，因該部位血管外面缺乏包覆，瞬間出血量會非常大，甚至可能來不及送到醫院就猝死；而若為腹主動脈瘤破裂，因腹部有其他軟組織可能將血管破裂處包覆住，出血量可能相較之下沒那麼多，所以若民眾一感到腹部劇烈疼痛即立即送醫，還是有救回的可能性。

●哪邊痛？怎麼痛？ 請明確敘述症狀助醫師及時判斷

無論是主動脈剝離還是主動脈瘤，除提高警覺、及時送醫之外，還有一點極為關鍵的就是患者「主述症狀」。

臺北榮民總醫院外科部心臟血管外科主治醫師陳泰位提醒，若意外不幸發生，民眾需儘量記住或記錄下一開始不舒服的感受，如主動脈剝離常為撕心裂肺的疼痛，從前胸痛到後背。

陳泰位醫師強調，現今急診科醫師皆受過相當專業的訓練，對於主動脈剝離這類急性疾病有很高的警覺心，但前提是患者必須給予「足夠的資訊」。尤其主動脈剝離與主動脈瘤，治療的時間每分每秒都相當珍貴，醫師收到的主述症狀越明確，越能及早安排後續一連串治療，提升存活機率。