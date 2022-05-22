軍事新聞網站「Military.com」報導，美國五角大廈擬在醫療體系改革中削減近1.3萬個職位，讓參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將擔心，若未來與中俄發生大規模戰爭，恐因此無法為野戰醫院或前線部隊提供足夠的醫療人力。

根據報導，米利在聯邦眾議院撥款委員會的聽證會中警告，現行醫療體系改革雖然能滿足和平時期的需求，但在戰爭爆發、出現大量傷亡時，他懷疑五角大廈是否能為野戰醫院或第一線部隊提供足夠的醫師、護士、醫務兵、軍醫等人力，認為相關計畫恐對美軍造成「重大挑戰」。

美國國會2017年授權五角大廈對其醫療體系進行改革，以抑制不斷上升的軍事醫療成本；根據計畫，五角大廈將削減約12800個軍事衛生職位，國防衛生局（Defense Health Agency）的50間醫療設施也會遭到關閉或縮小規模。

雖然在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，軍事醫療改革作業已暫停實施，但眾議員基默（Derek Kilmer）2021年便透露，華盛頓州的布雷默頓海軍醫院（Naval Hospital Bremerton）已因削減超過百名人員，導致「醫療品質下降」；且負責衛生事務的國防部助理部長史密斯（David Smith）3月時曾表示，相關改革計畫正準備在吸取疫情經驗後繼續推行。

「Military.com」表示，在該聽證會上，國會議員們並未對米利的警告置評，僅有眾院撥款委員會的國防小組委員會（House Appropriations Subcommittee on Defense）主席麥可倫（betty McCollum）承諾，將規劃舉行專門針對軍事醫療體系的聽證會。