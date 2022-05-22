5月20日是蔡英文總統就職滿6年紀念日，各界紛紛檢視蔡政府執政成績。多位新竹當地計程車司機表示，本土疫情大爆發，確診人數連日創新高，甚至恐突破10萬大關，他們在百貨公司門口排班感觸最深，最慘3小時才賺250元，等於時薪80元，根本沒有所謂「520慶祝行情」。

由於新竹擁有被譽為「護國神山」的眾多科技產業，當地一直是高收入、高消費的象徵，也最能檢視疫情影響。疫情指揮中心19日公布，本土單日確診人數90331例，突破9萬大關，新竹市單日也新增1877名確診個案，創下新高，根據香港媒體《中評社》20日報導，當地百貨公司、購物中心人數明顯變少。

報導指出，雖然非假日期間仍有多位貴婦、年輕媽媽推著嬰兒車，來百貨公司或購物商場喝下午茶，然過往人潮洶湧的景象已不復見；即便520諧音「我愛你」，業者為刺激消費也舉辦相關活動，店家與美食街卻相當冷清，顯見這波疫情對百貨等消費產業的重創。

在百貨公司、購物商場門前排班的計程車司機直言，景氣好壞他們最知道，從5月3日開始生意就明顯變差，隨本土單日確診人數來到4、5萬，來購物的民眾更是急速直線下滑，往往排班3小時才賺250元，等於時薪才80元，比便利商店或餐飲店家的「打工仔」還低，讓他們苦不堪言。