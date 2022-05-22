根據《Annals of Internal Medicine》（內科學年鑑）刊載的報告指出，有服用常見的糖尿病藥物二甲雙胍類降血糖藥物metformin的男性，如與另一半生育嬰兒，將增加其孩子天生缺陷的風險。

丹麥有逾100萬的新生兒中，超過3%的孩子有先天性缺陷。根據調查發現，與未服用metformin藥物的第2型糖尿病男性比起來，那些在另一半懷孕前3個月內有服用metformin藥物的男性所繁衍的後代，其出生缺陷的風險高出40%。

這項調查是在丹麥使用國家登記處所收集的資料進行研究，該登記處記錄了1997年至2016年間超過100萬例新生兒的資料，比較了有服用糖尿病藥物的男性，其妻子所生下的嬰兒發生重大缺陷的風險。

根據數據發現，在服用metformin藥物的第2型糖尿病男性中，其後代出生缺陷的發生率為5.2%，而未服用metformin藥物的男性則為3.3%。

美國加州史丹佛大學醫學院泌尿外科教授、高級研究員Michael Eisenberg博士指出，服藥3個月的時間點非常重要，因為精子的發育大約需要3個月的時間。研究人員排除了可能影響結果的其他因素，包括父母的年齡、教育水準和吸菸習慣等，但發現男性在另一半懷孕前3個月使用metformin藥物，仍與嬰兒出生時的缺陷風險相關。

研究人員認為，若新生兒的父親在另一半受孕前3個月，曾服用metformin藥物的話，胎兒也可能會接觸到這些藥物，因此建議正服用metformin藥物的男性在另一半備孕期間內，可以考慮其它款降血糖藥物。

針對研究結果，也有人持反對意見，倫敦帝國學院生殖內分泌學與男性生殖學專家Channa Jayasena認為，這項調查結果仍需做進一步探討，他也呼籲患者，不應該因此不敢服用metformin藥物，如需要變更藥物治療前，建議先詢問主治醫師的意見。