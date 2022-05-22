觀察排尿狀況有助於了解部分身體健康，正如民眾所知，尿量明顯變多，並觀察到吃得多、也喝得多，但體重卻下降，可能有糖尿病的疑慮。相反的，尿量變少也是個健康警訊。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海提醒，民眾平時應時時補充水分，並可多留意尿量狀態，尿量變少應多留意其他症狀，也避免自己經常處於此狀態，否則輕則高血納，重則腎衰竭、甚至死亡。

(圖/今健康提供)

●為什麼會尿量變少？醫指常見４大原因

顏宗海醫師表示，一般而言民眾一日的建議飲水量約為2000-2500c.c，這樣的飲水量約可排出1000c.c的尿量，視飲水量、環境、活動、流汗而異，雖不便測量，但可觀察約為水分攝取量的一半左右，少於這個量就需留意是否有飲水過少或相對過少的情況。醫學上有明確的定義，若一日排尿量少於400c.c屬於尿量過少，也就是所謂的「寡尿」。而尿量減少也可能是其他疾病所引起，如尿毒症所形成的脫水。

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●尿量變少會有生命危險？醫：嚴重恐高血納、腎衰竭！

不論如何，若身體長期或經常處於缺水狀態，身體便容易形成高血納，也就是血液中納含量過高，除了尿量變少、口乾舌燥、尿液顏色變深，也會出現精神恍惚等症狀，若再更嚴重便會意識不清、抽蓄、昏迷、休克等，更進一步形成急性腎衰竭。

顏宗海醫師指出，急性腎衰竭的原因繁多，水分不足就是其中一個原因，且初期症狀並不明顯，雖是腎臟出問題，但不會有腹部疼痛的警訊，症狀大致如上述缺水症狀，且完全沒有排尿，嚴重時則會心律不整、呼吸困難、意識不清、昏迷倒地，也會影響生命安全，不可大意。

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●需多留意尿量變少４族群 腎臟科門診長者、不便者居多！

顏宗海醫師表示，民眾在一般活動能力正常的情況下，即便缺水也可以補充水分，需留意的就是應避免經常如此。相較之下，年長者、久臥在床者等行動不便或無法自行飲水的族群，照護者就需多留意，腎臟科診間就不乏這類族群。

而嬰幼兒雖大多會特別細心照護，但畢竟無法自行活動，也需留意水分補充。運動員或有運動習慣的族群，也要注意額外多補充適量的水分，以避免大量出汗而缺水，普遍建議2500c.c的一日飲水量會相對不足。

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●發現尿量變少應檢視日常 防缺水引高血納、腎衰竭

綜合上述，防範身體缺水引高血納、腎衰竭，甚至導致昏迷、休克、死亡，顏宗海醫師呼籲，民眾若發現到自己尿量變少，可先初步檢視自己是否飲水過少、出汗過多，也觀察尿液顏色是否較深、出現口乾舌燥等情況，並盡快補充水分。

若是觀察到自己的排尿量明顯大幅減少，甚至少於400c.c，甚至開始意識模糊，此時多半有身體異常或疾病的情況，為避免高血納、腎衰竭而有生命危險，應盡快就醫檢查，而若檢查無虞，也可透過點滴等方式加速水分補充。

醫師也再三叮嚀補充水分的重要性，水分來源應避免酒、咖啡、茶等，具有利尿作用的飲品，以及糖分較高容易影響血管健康的手搖飲、汽水、飲料等，飲水以白開水為佳，並分散時間避免一次過量，或只有在某個時段飲水，否則這也代表著身體只有該時間水分充足，一樣不利健康。