職場上除了工作表現，如何與主管、同事溝通也是門學問。有網友分享一名在職場打滾20年老員工說過的話，讓他聽了直呼是「職場上聽過最噁心的一句話」，其他網友也深以為然，「聽完直接翻白眼」、「感覺好像我們集團會說的話」。

這名網友在社群平台Dcard發文，表示一名被公司成功洗腦20年的老員工曾言「好好幹，公司不會虧待你的」，被原PO形容為「職場上聽過最噁心的一句話」，放在以前年代或許還能入耳，但如今這段話卻格外諷刺。

文章一出，引爆底下網友共鳴，「感覺好像我們集團會說的話」、「以後就交給你們年輕的了」、「回想起來有夠慣老闆，好險我逃了」、「公司就只會畫大餅」、「講這句話的前提是要遇到好主管」、「要離職的時候才跟我說，其實我很欣賞妳耶」、「一聽到馬上有聲音，還好我不到一個禮拜就趕快」。

另外，也有不少網友分享其他聽過的職場金句，「在哪裡都一樣，外面沒有比較好」、「現在的年輕人怎麼動不動就想離職」、「把公司當成自己的公司，盡心盡力」、「你們要體諒經營者的困難，聽完直接翻白眼」、「還有能者多勞也很垃圾」、「一個地方待久了就都是你的了」、「做越多，領越多」。

不過也有人認為，「原來這年頭還有人這麼說話啊」、「我一直以為這話本來就是用來諷刺的，沒想到還有人認真了」、「看公司，一線廠好好幹，真的不會虧待，但大部分好好幹的分行普通」。