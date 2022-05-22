因遊戲《世紀帝國2》出名、擁有近百萬粉絲的網紅「Cheap」，21日在YouTube上傳影片，痛罵北市交通局「爛透了」，表示自己接到北市交通局的業配，宣導機車安全，但對方全程擺出高姿態，歧視機車，甚至還要求宣導「依規定禮讓大小客車」，氣得他大罵絕對不會接。對此北市交通局也緊急做出回應。

Cheap在影片中表示，北市交通局委託公關公司來接洽業配，拍攝一部宣導機車安全的影片，訂定6月15日上線，並訂立4個重點，包括注意前車狀況、勿分心划手機；過彎減速；換車道打方向燈；勿與大型車併行，遠離大車。

Cheap同意後，決定先從台灣機車歷史角度切入，分析為何台灣機車如此密集，再切到宣導事項，但卻遭對方打槍，要求減少歷史介紹，多交代台北市背景以及機車肇事原因，強調機車傷亡人數最多，甚至還出現機車須依規定禮讓大小客車的離譜字眼，讓他憤怒不已，痛罵交通局根本是在歧視機車族，「中華民國交通法規哪條有規定機車要禮讓大小客車」，大車也就算了，什麼時候機車要禮讓小客車，下次會不會就要行人禮讓車子？

Cheap控訴，交通局的弦外之音就是機車族最爛，最不守規矩，拿著數據就扣機車族帽子，殊不知機車肉包鐵，本來就容易出現傷亡，根本不合理。

Cheap表示，公關對他說客戶認為業配部分也沒寫到重點，要求重寫，痛批當初給的4個重點他全都寫到了，難道還要他從67頁的宣導手冊回去慢慢挖素材？交通局官員簡直慣老闆、耍官威，強調自己不會修改文案，但卻被回覆「文案依然沒有聚焦在台北市上，客戶無法接受只有400字聚焦在自己身上」，還放話要換人合作。

Cheap說看到這邊，自己也不會接案了，他也批評北市交通局傲慢態度，這種歧視機車的態度，會「免費幫他們宣傳」。Cheap也語重心長表示，北市交通局就是整個台灣政府縮影，歧視機車族，想把交通事故、塞車和汙染矛頭都導向機車，卻連機車道都不會維護，讓機車險象環生，該做的根本不是車種分流，而是車向分流，官員只會坐在辦公室，絲毫不知民間疾苦，只會看冷冰的數字。他也呼籲機車、汽車不用互相攻擊，因為事實上很多人兩種車都有，也都會使用，真正的亂源是台灣的交通政策。

影片曝光後，不少機車族紛紛湧入北市交通局臉書，要求給交代。北市交通局也在晚間緊急回應，表示交通法規並無機車禮讓大小客車，也沒有提供這類錯誤資訊，強調與Cheap接洽過程中，全權委由公關公司處理，並無直接對話，腳本內容也是秉持交通專業提出的建議與溝通。

但網友看到後破口大罵：「嘴裡說沒歧視，然後強制代轉、禁行機車越設越多」、「公關公司都說是客戶反應，然後你們全都推給公關公司」、「Cheap跟這間公關合作2次都很愉快耶，那問題出在誰身上很明顯了」、「都是They的錯，破爛政府單位不意外」、「笑死，只會吹冷氣的官員好意思說專業」、「交通局那麼會踢球，要不要報一隊參加年底的世足阿」、「次元刀切起來」、「所謂的交通專業就是拼命設區間測速、紅綠燈、禁行機車道和兩段式左轉，卻從來不會去思考道路設計的瑕疵」。