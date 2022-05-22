樂團「理想混蛋」近來推出第二張全創作專輯《關掉／打開》，釋出最新主打〈今天星期六〉MV，團員阿哲挑戰反串入鏡，化身成了女神「哲子」仙氣飄飄登場，成員一開始秒看傻眼，異口同聲直誇：「真的很漂亮。」

阿哲笑說：「之前常被朋友說長得很標緻，這次討論劇本就想安排一個大爆點，在所有團員大力推薦下，由我來擔任這個女神『哲子』角色。結果試裝假髮戴上去真的被自己嚇到，越看越覺得還滿正的。」

他為了展現傲人性感的身材曲線，還索性拿襪子塞胸部，有了這次驚艷登場，他有感而說：「當女生真的比想像中還辛苦，一直吃到頭髮，過程當中雞丁給我很多技術指導，叫我要有氣質一點，坐著不要腿開開，但連我姊都說我太漂亮了，也是蠻有成就感的，換回男裝輕鬆多了，還是習慣帥帥的自己。」

主唱雞丁稱讚阿哲打扮起來超漂亮，「本來是要搞笑的，結果怎麼變成真的是女神降臨。但是真的不能隨便開口，一開口低沉嗓音直接破功，男粉絲應該會從夢中驚醒。」