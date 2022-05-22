【愛傳媒簡秀枝專欄】剛吃下北美館擴建案招標工程的敗仗的知名建築師郭英釗，5月21日，參加北科大畢業典禮，他以「失敗」為題，期勉畢業同學不要害怕失敗。

郭英釗說，失敗是無可避免的，如果因為害怕失敗，會阻止你邁出關鍵的一步。宇宙其實是由秩序和混亂組成的，而生活也是如此。根據熱力學第二定律，混沌佔上風，人生不會都是風調雨順，社會競爭也很難是人定勝天的。

他強調，捷足未必先登、強者未必戰勝，識者未必富有，能者也未必成功。

出生台南的郭英釗說，他喜歡逛書店，看到一些建築類的人與作品介紹，很受感動，當他從台南一中畢業，成績不差，聯考要先選志願，當時國內只成功大學建築系，是公立大學，於是他只選了和建築相關的3個學校，一是成大建築系，以及另外兩所私校建築系。

南一中的老師知道郭英釗成績很好，可以上台大電機系，希望他填台灣大學電機系，為學校爭光，但他寧可忤逆師長的心願，也要念他所嚮往的建築系。

從事建築設計迄今，已經40年了，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，他完全不後悔。因為建築真的是他的至愛，那怕他創業初期，成功的得標率只有2成，現在也不過4成，他都在每一次的全力以赴，然後聽天由命。

面對這回北美館擴建招標案的挫敗，各界希望舉辦一個建築設計作品的展覽與論壇，郭英釗答應了，並幽默地說，「就好像為沒機會實現的作品，辦一個葬禮，也蠻療癒的！」

「白天不懂黑夜的黑」郭英釗點滴在心頭！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：直播截圖。

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