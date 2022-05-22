東區冠軍賽今天進行第三戰，賽前各隊也公布了球員出席和傷病狀態，對於熱火他們迎來好消息，上一戰受傷的防守悍將塔克(PJ Tucker)傾向出戰，球隊得以保住一名大鎖，另外缺陣已久的控球後衛洛瑞(Kyle Lowry)也有可能上場，但本季他的狀況不佳，能否幫助到球隊還很難說。

#MIAvsBOS INJURY UPDATE: Coach Spo says both Kyle Lowry (hamstring) and P.J. Tucker (knee) will go through their routines with the intent to play in tonight’s Game 3 vs the Celtics. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 21, 2022

塔克在上一戰對陣塞爾提克時因膝蓋受傷退場，比賽第三節熱火官宣他的左膝挫傷，提前退出比賽，對當時大敗的熱火無疑是雪上加霜。不過今天熱火官方推特宣佈塔克以膝蓋受傷狀態完成了訓練，預計會出席第三戰，控衛洛瑞也順利結束訓練，力拼上場機會。

塔克季後賽為球隊出賽13場，平均上場29分鐘，能貢獻8.2分5.6籃板2助攻，投籃命中率53.1%、外線48.6%、罰球50%，雖然數據相當普通，但老經驗的他擁有強硬防守底子，面對防守實力同樣高檔的綠軍他十分重要，去年他還隨公鹿拿下了總冠軍。

洛瑞因傷勢影響，季後賽只為球隊出賽5場，平均上場28.8分鐘，場均貢獻6.2分3.6籃板5.2助攻1抄截，投籃命中率29.7%、外線20.8%、罰球80%，在與76人和老鷹系列賽中表現十分低迷，完全沒有過去暴龍主控的樣子，所以他的復出對球隊而言是利還是弊還很難說，希望他能盡快找回狀態。