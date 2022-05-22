中華戰略學會研究員張競。（陳君瑋攝）

俄羅斯國防部20日指出，烏克蘭馬立波的亞速鋼鐵廠獲得「完全解放」，因最後一批531名烏克蘭士兵已經投降，近3個月的圍城戰結束，這座具重要戰略地位的黑海港市落入俄軍全面掌控。戰略學者、前海軍艦長張競博士認為，烏克蘭永遠別指望白騎士來救！就算真有人願意前來相挺，天下也沒有白吃的午餐。

張競昨（20）日在臉書直言，儘管有許多西方國家以不同方式解囊濟助，但西方絕對無法成為解救烏克蘭之白騎士(救星)。不論如何盡力，若不實際揮軍派兵入境參戰，所有由美國與其他西方盟友所提供之援助，只能將戰事繼續延長，但恐怕並非終結衝突妥善之計。

而西方各國是否真心願意承擔救援烏克蘭重責？張競分析，西方涉入俄烏雙方衝突，其實並未全心投入，同時亦顯然有所取捨；並未以斷然手法正本清源化解危機，反而是拐彎抹角企圖削弱俄羅斯，並讓烏克蘭陷身於長期衝突淪為砲灰。

此場衝突，對於面對強鄰威脅入侵之國有何啟發？能從烏克蘭付出流血與毀傷慘痛代價之經驗中，獲得何種教訓？張競認為，最重要之啟示或許就是要在戰爭衝突真正爆發前，預先化解正在浮現之威脅。

張競進一步解釋，天下威脅處處無所不在，不論其係傳統類型抑或是非傳統模式，國家安全時時面對考驗。必須不斷盡一切努力化解各項矛盾與威脅，不論是從實力上使其有所顧忌，不敢輕越雷池，抑或是在敵欲訴諸武力相向傷害吾人之前，針對其意圖化解敵意消弭歧見。

他強調，不要指望他人作為救星前來搭救，就算真有人願意前來相挺，天下也沒有白吃的午餐，到頭來還是要在未來某個時間付出代價買單，「天下只有自己最可靠！」

張競呼籲，及早採取防範應對措施，永遠會比等到衝突爆發後在採取應變處置作為好得多。不去藉由外交作為前瞻可能浮現之危機，卻將未來命運押注在看起來會扮演救星者之空口無憑吹噓承諾，根本就是自取滅亡，這是烏克蘭政府高層到現在還看不透想不清楚之無情現實。