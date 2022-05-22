泰國女星達帕查娜維拉潘(Tangmo)今年2月跟朋友搭在湄公河搭遊艇出遊，1小時後離奇墜河，直到2天後被尋獲，但已成了冰冷屍體，全案疑點重重引發議論，而已過世3個月的她，昨天(5/21)突然在臉書連續更新，詭異的貼文內容讓網友直呼起雞皮疙瘩，Tangmo的親哥哥甚至出現在留言區，心痛喊出這句話，掀起熱烈討論潮。

Tangmo墜河溺斃案，過程疑點重重，外界都認為死因不單純，曾爆出她遭富豪潛規則的說法，但經過2個月調查，警方最終在4月底以「過失致死」罪名起訴6名嫌疑人，但並未平息輿論，仍充滿Tangmo是遭到謀殺的揣測。

Tangmo過世3個月後，突然在臉書更新貼文、限動甚至直播，掀起泰網暴動。(翻攝自Happy Melon Patcharaveerapong臉書)

不料在Tangmo死後3個月，她的臉書於昨天突然更新，貼出多則貼文甚至直播，有Tangmo站在遊艇的數張美照，寫下「我被自己深愛又信任的朋友陷害了」、「有人想殺了我」，而3部直播影片則是全黑，但說明文字卻寫著「HELP！！！」，甚至有張圖片是Tangmo跟其他3人的合照，寫下「我哪裡都沒去，還在等你們5人說出真相，如果再不說實話，我就會把真相揭露給大家，到底船上發生什麼事，不要以為把手機資料刪掉，就救不回來，親愛的朋友」，讓人看得毛骨悚然。

除此之外，Tangmo的臉書甚至發了限時動態，以她的大頭照當底圖，寫下「請不要拋下我，我會讓真相大白的，除了你們的愛，我什麼都不需要」，而專門翻譯泰國時事新聞的「泰譯網」，則透露她的親哥哥看見妹妹的臉書更新，也激動得現身留言區喊話「我不知道你是誰，但如果你有什麼資訊，就丟出來吧，用力丟」，但如今這個神秘的po文者，已刪掉了幾篇昨天更新的文章及限動，但已成功掀起泰網暴動。