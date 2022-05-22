影音串流平台Netflix昨日在臉書粉專為韓劇《還有明天》宣傳，截取劇中畫面，加上「台灣買不到快篩」、「被早上7點排隊的人買光」等文字製成迷因圖，引發網友不滿，紛紛留言灌爆，認為現今快篩試劑已供需平衡，批評Netflix小編造謠，對此，Netflix已緊急刪除貼文。

Netflix昨（21）日臉書粉專貼出8秒韓劇短片，片中一名男子抱起一名男童轉身離去，並寫著「快篩試劑早上7點開始排隊的人」，身後停留在原地的4名孩子則是被標註為「永遠買不到快篩的我」。

Netflix利用台灣快篩試劑一劑難求的梗，截取《還有明天》宣傳片中的畫面製作迷因圖，並在下方貼文寫道「風吹日篩還是買不到，還有明天」，影片及文字都在嘲諷台灣民眾為搶買快篩而排隊，甚至有些人一劑都買不到的窘境。

貼文曝光後，引發上萬網友炸鍋，「小編你哪裡買不到快篩，需要贊助你嗎」、「超商那麼多快篩，買不到是誰的問題？有種貼就不要刪文？」、「我來朝聖的，到底是誰活在多重宇宙」、「我以為只有Netflix的股價往地上飛，原來小編的水準也是」、「現在在雙北的便利商店都擺一堆快篩，要求你買嗎」、「需要道歉吧！這樣帶風向很好玩嗎？」

該篇貼文遭大批網友批評後，Netflix昨也緊急刪文，但截至今日早上為止，Netflix並未道歉，憤怒網友仍持續在其他貼文下方留言，要求Netflix出面道歉。