蔡英文總統今（22）日凌晨以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動臺灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞，感謝鄉親在第一線為臺灣發聲，並強調，積極貢獻國際醫療公衛的臺灣，不應該被排除在WHA外；臺灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。「臺灣需要WHA，WHA也需要臺灣」。

第75屆世界衛生大會（WHA）22日至28日將在瑞士日內瓦召開，跨黨派立委視導團於當地時間21日中午抵達日內瓦，海外僑界也發起聲援活動。

蔡英文總統以錄影方式致詞，以下為致詞內容：

過去兩年多來，全球面對疫情挑戰，更凸顯了健康防疫不該有國界。非常感謝各位鄉親，在今年WHA期間，特地從歐洲、美國、臺灣各地，到日內瓦舉辦活動，在第一線為臺灣發聲。

臺灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。這兩年多來，臺灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家。

各位鄉親也在各個國家，積極協助捐贈防疫物資，並且分享防疫經驗。這些作為都充分展現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」的精神。

積極貢獻國際醫療公衛的臺灣，不應該被排除在WHA外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

去年，包括美國、日本，超過40個國家以及歐盟，以多元方式表達支持臺灣參與WHA。

這股來自國際社會的支持聲浪，應該被正視。臺灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。尤其，現在是全球面對疫情發展的關鍵階段，我們相信，臺灣的參與是不可或缺。

我要再次感謝各位鄉親，為臺灣站出來，為臺灣努力爭取權利。我們會繼續讓全世界聽到臺灣的聲音。臺灣需要WHA，WHA也需要臺灣。我們一起努力，謝謝大家。